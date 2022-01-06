Sultanbeyli'de şamandıra hırsızının rahatlığı pes dedirtti - Son Dakika

Sultanbeyli'de sanayide LPG üretim ve montajı yapan bir iş yerine öğlen saatlerinde hırsızlık amacıyla giren şüpheli, iş yerinde bulunan şamandıraları çaldı. Çalışanlar iş yerindeyken malzemeleri çalan şamandıra hırsızı, rahatlığıyla pes dedirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğlen saatlerinde Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Halit Kalaycı'ya ait LPG montaj ve imalat dükkanına giren şüpheli kişi öğlen saatlerinde çalışanlar iş yerindeyken bulduğu bir torbaya 3 dakika içerisinde bakır maddeleri ve şamandıraları koyarak gözden kayboldu. Güpegündüz çalışanlar iş yerindeyken soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şaşkınlığını gizleyemedi. İş yerindeki yoğunluğu fırsat bilen hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Akıllara durgunluk veren hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekipleri şüpheli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"Bu kadar rahat ve huzurlu bir hırsızlık olamaz"

İş yerinden ürünleri çalınan Halit Kalaycı, "Hırsızlık geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde oldu. Biz öğlen paydosuna girdiğimiz sırada şüpheli şahıs dışarıdan geliyor, rahat ve pişkin bir şekilde bulduğu bir çuvala maddi değeri yüksek olan bakır maddelerin yanı sıra LPG araçlarda kullandığımız şamandıraları doldurarak rahat bir şekilde gidiyor. Mali değeri olarak 20 bin lira gibi bir kaybımız var. Yetkililerden bu arkadaşın bulunmasını istiyoruz. Bu kadar rahat ve huzurlu bir hırsızlık olamaz. Bununla alakalı yetkililerden yardım isteyerek, maddi değerimin yerine getirilmesini istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL