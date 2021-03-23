Son dakika gündem: Sultanbeyli'de pandemi boyunca yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara destek sağlandı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projeleri kapsamında yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti veriliyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, projeler kapsamında Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınının ilk kez görüldüğü günden bugüne kadar Darülaceze Vakfı'nın 270 bin lira hibe desteği ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik 468 ev temizliği, kişisel bakım, sağlık ve tadilat hizmeti sağlandı, 50 kıyafet, 100 gıda paketi ve 650 temizlik seti ulaştırıldı.

Ayrıca doktor ve psikologlardan oluşan sağlık ekipleri, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar 'Şefkat Eli' ve 'Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor' projeleri kapsamında toplam 641 bin Türk lirası hibe destek aldık. Bunları ilçede yaşayan kimsesiz, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için kullandık. İlçemizde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza bundan sonra da hissettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.