SULTANBEYLİ'DE SEMT PAZARLARINDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Tam kapanma' döneminde semt pazarlarına haftada 1 günlüğüne izin vermesinin ardından Sultanbeyli'de açılan semt pazarlarında denetimler yapıldı. Denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da katıldı.

Sultanbeyli'de kapanma nedeniyle sadece cumartesi günü açılan semt pazarlarına denetim gerçekleştirildi. Denetimlere, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ilgili kurum müdürleri ve İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri de katıldı. Pazarların salgın tedbirleri kapsamında kurulduğunu belirten Kubilay, İlçemizde cumartesi günü yine tüm pazarlarımız kurulmuş durumda. Sultanbeyli Belediyemiz, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, pazarcılar odamız ve ilgili kurumlarımızla birlikte ilçemizdeki pazar yerlerini dolaşıyoruz, tedbirleri yerinde inceliyor ve gerekli denetimleri yapıyoruz. Bu vesileyle kurallara uyan tüm pazarcı esnafımıza teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ilçemizde yaptığımız pazar yeri denetimlerinde kurallara uyulduğunu büyük bir sevinçle müşahede ediyoruz. Denetimlerimiz gün boyunca devam edecek. dedi.

Kapanma boyunca saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veren pazarlarda, tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olmasına dikkat ettiklerini bildiren Kubilay 'Temizlik, maske, mesafe ile beraber, özellikle koronavirüs tedbirlerinin dikkatli şekilde uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Yine tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olmasına dikkat ediyoruz. Pazarlarda sadece yaş sebze, meyve ile fideler satılıyor. Bu kurallara da hep beraber uyuyor ve uygulanması noktasında gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza tedbirlerin uygulanması noktasında göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Pazarcı esnafımıza hayırlı bayramlar ve hayırlı işler diliyorum. Alınan tedbirler sonucunda yenilen koronavirüs olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunarak tedbiri elden bırakma Sultanbeyli diyorum. diye konuştu.