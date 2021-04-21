Sultanbeyli'de "Sıfır Atık Projesi" ile 619 ton atığın geri dönüşümü sağlandı - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçede 1 Nisan 2019 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 618 bin 739 kilogram atığın geri dönüşümü sağlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sultanbeyli'de bulunan 291 kamu kurum ve kuruluşu ile özel okullarda yürütülen çalışmalarda 2019 yılında 299 bin 759 kilogram, 2020 yılında 264 bin 439 kilogram ve 2021 yılı ilk 3 ayında ise 54 bin 541 kilogram olmak üzere toplam 618 bin 739 kilogram atığın kaynağından ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hazırlanmış çok önemli bir projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kubilay, gençlere, çocuklara, öğrencilere ve tüm vatandaşlara sıfır atık bilincini aşılamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyemiz de 19 Mart 2021 tarihinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ilçemize kazandırdı. Bu merkez sayesinde 15 mahallemize atık toplama kutuları yerleştirildi. Aynı zamanda ilçemizdeki parkların potaları atık ayrıştırmada kullanılan renklere boyanarak gençlerimizde farkındalık oluşması sağlandı. Kaymakamlığımız ve Belediyemiz sıfır atık konusunda iş birliği içerisinde çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Hep birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak doğamızı koruyacak Temiz Çevreyi ve Temiz Sultanbeyli'yi tüm vatandaşlarımızla birlikte oluşturacağız. Bu çalışmalara verdiği büyük destek ve katkılardan dolayı Valimiz Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."