SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada ikiliden biri silahla, diğeri bıçakla yaralandı.

Olay, geçen pazartesi saat 15.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.A ile F.Z. karşılaştıkları sokakta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.Z., bıçakla E.Y.'yi karnından yaralarken, E.A. da silahla ateş ederek F.Z.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, E.A Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, F.Z. ise Marmara Pendik Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının tedavilerinin sürdüğü hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Edilen ateşten seken kurşunun isabet ettiği giyim mağazasının sahibi Allahverdi Nema "Ben burada içerideydim. Müşterim vardı. Müşteriyle ilgileniyordum. Baktım bir silah sesi geldi, dışarı çıktım. Baktım bir vatandaş yerde sürükleniyor. Ondan sonra o vuran arkadaş tekrardan üstüne kurşunu sıkmaya başlayınca biz içeri kaçtık. Hani bize mermi gelir diye. Kendimizi bir siper edelim diye güvenliğe aldık. Mermilerden biri tabelaya gelmiş. Biz de fark etmedik. Sonra polis arkadaşlar fark etti. Üst katta da kafe var. Aynen oradaki olan vatandaşlara da denk gelebilir. Bizlere de gelebilir. Allah korusun içeriye gelen müşterilerimize de denk gelebilirdi. Herhalde iki üç yerinden yaralanmış. Biz yaklaşamadık. Çünkü o esnada biz içerik attık kendimizi güvenliğe alma açısından. Allah'tan o vatandaşa da herhalde bir şey olmadı. Götürdüler hastaneye. Durumu da iyiymiş diyorlar. İnşallah bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.