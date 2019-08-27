Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada ikisi ağır 4 kişi yaralandı
58 dakika önce
- Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
- Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada ikisi ağır 4 kişi yaralandı
İki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanacak, bakkallar belediye bayisi olacak Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi