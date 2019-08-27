Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada ikisi ağır 4 kişi yaralandı
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Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada ikisi ağır 4 kişi yaralandı

58 dakika önce

- Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı.

- Sultanbeyli'de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada ikisi ağır 4 kişi yaralandı

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
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