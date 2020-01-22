Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi Kozalak Sokağı'nda E.D. ile 2 kişi arasında, alacak, borç sorunu yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 2 şüphelinin ateş ederek yaraladığı E.D. hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, polisin kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Mimar Sinan Caddesi, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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