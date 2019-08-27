Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 5 yaralı

9 dakika önce

Sultanbeyli'de, silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Sultanbeyli'de, silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokağı'nda, aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişiye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce araç içerisinden tüfekle ateş açıldı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli, Battalgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı
Rize'de bir şahsın eşi ve çocuğunun gözleri önünde vurulduğu anlar kamerada İki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:39:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]