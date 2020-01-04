SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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Sultanbeyli 'de, cadde üzerinde yürüyen bir kişi uğradığı silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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