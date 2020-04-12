SULTANBEYLİ'DE SOKAĞA ÇIKANLAR DRONE İLE TESPİT EDİLDİ, CEZA YAZILDI - Son Dakika

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Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Ailesi karantinada olan genç, misafirhaneye götürüldü

Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi