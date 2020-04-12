SULTANBEYLİ'DE SOKAĞA ÇIKANLAR DRONE İLE TESPİT EDİLDİ, CEZA YAZILDI - Son Dakika

SOKAĞA çıkma yasağının ardından Sultanbeyli'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Fatih Bulvarında denetim noktası oluşturan ekipler caddeden geçen araçları tek tek durdurdu. Ekipler aynı zamanda drone ile cadde ve sokakları havadan denetledi. Sokağa çıkma yasağını delerek dışarıda dolaşan kişiler ve araçlar havadan tespit edildi. Sokakta olduğu tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.