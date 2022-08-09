Sultanbeyli'de başıboş sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırısı kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de başıboş sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırısı kamerada

09.08.2022 16:41
Sultanbeyli'de başıboş sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırısı kamerada

Sultanbeyli'de sokakta gezen başıboş köpek sürüsü, Kur'an kursundan eve dönen çocuklara saldırdı.

Sultanbeyli'de sokakta gezen başıboş köpek sürüsü, Kur'an kursundan eve dönen çocuklara saldırdı. Köpeklerden koşarak kaçan çocuklardan bir tanesi baldırından ısırıldı. Baldırından ısırılan çocuğun imdadına hocası yetişti. Köpeklerin saldırı anı kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Kur'an kursundan evine giden 2 çocuğa sokakta bulunan başıboş sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısından bir çocuk kaçarak kurtulurken, 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Muhammed Said Kalkan saldırıda yaralandı. Köpeğin, 8 yaşındaki çocuğu sol bacağının baldır kısmından ısırması sonrası acı içerisinde yerde yatan çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar ve hocası yetişti.

Kaçarak kurtulan çocuk ise yaralanan arkadaşının ailesine ve Kur'an kursundaki hocasına durumu bildirmesiyle 8 yaşındaki Muhammed'in hocası hızlıca gelerek yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Baldır kısmından yaralanan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeklerin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sokaklar maalesef başıboş köpekler ile dolu"

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun babası Ferdi Kalkan, "Çocuklar geçtiğimiz Cuma günü Kur'an kursundan çıkarken 4 tane köpeğin saldırısına uğruyor, arkadaşı gelip hemen bana haber verdi. Tabii bu arada da Camii çıkışı olduğu için hocaya da haber veriyorlar. Hoca da hemen arabasına bindirip bize doğru geldi, araca binip hastaneye gittik. Hastanede kuduz aşısı yaptılar. Sokaklar maalesef başıboş köpekler ile dolu. Benim çocuğum saldırıya uğrarken diğer çocuklar caddeye doğru koşuyor. Allah korusun çocuklara araba da çarpabilirdi." dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de başıboş sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırısı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de başıboş sokak köpeklerinin küçük çocuklara saldırısı kamerada - Son Dakika
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