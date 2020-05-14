SULTANBEYLİ'DE SONDAJ MAKİNESİ HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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SULTANBEYLİ'DE SONDAJ MAKİNESİ HIRSIZLIĞI KAMERADA
22 dakika önce
İstanbul DHASultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul DHA
Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.Sultanbeyli'de Jeoloji mühendisi İlker Balık'ın sondaj makinesi çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sondaj makinesinin bir TIR'a yüklenerek götürüldüğü görülüyor. Balık, sondaj makinesinin satış pazarlığı yaptığı kişiler tarafından çalındığı belirterek suç duyurusunda bulundu. Polisin görüntülerden yola çıkarak gözaltına aldığı iki kişinin, ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:01 Kaynak: DHA
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