Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ Sultanbeyli'de sondaj makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de Jeoloji mühendisi İlker Balık'ın sondaj makinesi çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sondaj makinesinin bir TIR'a yüklenerek götürüldüğü görülüyor. Balık, sondaj makinesinin satış pazarlığı yaptığı kişiler tarafından çalındığı belirterek suç duyurusunda bulundu. Polisin görüntülerden yola çıkarak gözaltına aldığı iki kişinin, ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

"BİZLE PAZARLIK YAPAN ARKADAŞLAR MAKİNEYİ ALMIŞ GÖTÜRMÜŞ"