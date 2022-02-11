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Sultanbeyli'de "Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika

Sultanbeyli'de "Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi

11.02.2022 18:55
Sultanbeyli'de "Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi

İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip Sultanbeyli ilçesinde 'Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller' projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.

İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip Sultanbeyli ilçesinde 'Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller' projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi. Proje dahilinde Sultanbeyli Gölet Stadyumu'nda gerçekleşen programa 12 farklı branştan sporcu katıldı.

İstanbul'un en fazla genç nüfus oranına sahip ilçede sporcuların yetişmesine imkan sağlamak ve onları desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyespor Kulübü, yüzlerce kişinin ve sporcunun katıldığı kapsamlı bir organizasyon düzenledi. Daha önce futbol alanında faaliyet gösteren Sultanbeyli Belediyespor, "Sporcu Gençler Sağlıklı Nesiller" projesi dahilinde farklı birçok spor branşlarındaki çalışmalarına hız verdi.

SPORCULAR SULTANBEYLİ GÖLET STADYUMU'NDA BULUŞTU

Sultanbeyli Gölet Stadyumu'nda düzenlenen organizasyon ilçedeki spor camiası tarafından büyük ilgi gördü. İlçedeki Kickbox, Taekwondo, Karate, Basketbol, Güreş, Voleybol, Jimnastik, Aikido, Fitness, Futbol, Pilates, Atletizm alanlarında yetişen sporcuları buluşturdu. Taekwondo gösterisiyle başlayan programa sporcular antrenörleri ile katıldı. Program, gençlerin Başkan Keskin'le fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

"TÜM PROJELERİMİZİN ODAĞINDA GENÇLER VAR"

Programa katılan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gençleri merkeze alan projelerin sayısını artırdıklarını belirterek, "Sultanbeyli Belediyesi olarak Sporcu Gençler Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında Sultanbeyli Belediyesi Spor Kulübü'nün bütün sporcularıyla bir araya geldik. 15 branşta spor yapan evlatlarımızı tebrik ettik. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Liglerinde başarı elde eden kulübümüzün U 16 ve U 18 takımını tebrik ettik. Belediye olarak özellikle bütün projelerimizin odağına gençlerimizi aldık. İlçemiz İstanbul'daki diğer ilçeler içerisinde nüfusa oranla en fazla genci olan ilçelerin başında geliyor. Üniversite ve STK'larla ele ele vererek gençlerimizle ilgili önemli projelerimiz var. Sporun bütün branşlarında gençlerin daha sağlıklı olması için mücadele ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

15 yaşındaki Sultanbeyli Belediye Spor Kulübü sporcusu Beytullah Gölkalp, " Ordu'da düzenlene Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 51 kilo genç erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldum. Belediyemizin bize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederim. Dünya Kupası Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak istiyorum. Bu madalyayı da başkanımıza takdim etmek istiyorum.


Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
Sultanbeyli'de Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi
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Taekwondo, İstanbul, Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de 'Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller' Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de "Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller" Projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika
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