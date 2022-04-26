Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ve araba anahtarı şeklinde tasarlanmış terazi ele geçirildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ve araba anahtarı şeklinde tasarlanmış terazi ele geçirildi

26.04.2022 00:57
Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ve araba anahtarı şeklinde tasarlanmış terazi ele geçirildi

Sultaneyli'de polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurmak isteyince görevlileri fark eden şüpheli şahıs kaçmaya başladı.

Sultaneyli'de polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurmak isteyince görevlileri fark eden şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıs M.S'nin üst aramasında 1.52 gr Bonzai, 0.53 gr kokain, 0.23 gr metamfetamin, 1 adet araba anahtarı şeklinde özel olarak tasarlanmış hassas terazi ele geçirildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde yürütülen çalışmalarda, geçtiğimiz günlerde Polis ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bir şahıs şüphe üzerine durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli şahıs biranda kaçmaya başladı ardından yaşanan kovalamaca sonrası polis ekipleri şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan kontrolde şahsın kimlik belgesinin bulunmadığı ve kendi beyanında çelişkiler olduğunun belirlenmesi üzerine gerçek kimlik bilgileri tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.S. isimli şahsın yapılan sorgulamasında; kasten yaralama, firar, uyuşturucu madde ticareti gibi 11 ayrı suçtan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şahsın üzerinde yapılan kontrolde; 1.52 gr Bonzai, 0.53 gr Kokain, 0.23 gr Metamfetamin, 1 adet araba anahtarı şeklinde özel olarak tasarlanmış hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Aranan Şahıs" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

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Sultanbeyli, Uyuşturucu, Bonzai, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ve araba anahtarı şeklinde tasarlanmış terazi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu ve araba anahtarı şeklinde tasarlanmış terazi ele geçirildi - Son Dakika
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