Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen...
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Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:15 Kaynak: İHA
'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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