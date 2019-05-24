Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen...

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen...

7 saat önce

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi.

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen..., System.String[]
Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı ardından bir dükkana girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:15 Kaynak: İHA
İtfaiye, Polis, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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