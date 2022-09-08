Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

08.09.2022 12:35

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü.

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü. Kazada yaralanan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CKZ 911 plaka Mitsubishi marka Nuran Büyük (41) yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan sürücü Nuran Büyük'ü ve araçta bulunan 11 yaşındaki oğlu Mustafa Büyük'ü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

"Arka camdan yaralıları biz çıkardık"

Kazada yaralıları otomobilden çıkaran vatandaşlardan Yusuf Togun, "Ben 100 metre gerisindeydim. Sürücü çukurdan kaçabilmek için bir anda sol yaptı. Tırlara giriyordu, direksiyonu toparladı. Kaldırıma nasıl vurduysa en son çimenlere doğru taklayı gördük. Burada çalışan 2-3 arkadaşla birlikte koştuk. Camı kırdık. Arka camdan yaralıları biz çıkardık. Ambulansı aradık. Şu an durumlar iyi. Araçta 1'i çocuk, biri anne toplam 2 kişi vardı" dedi.

Vatandaşlardan Engin Aktaş ise "Bayan arkadaş şuradan gelirken orada çukura girmemek için direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Buradan düşüyor. Benim istasyonum yakındı. Arkadaş düşerken koştum geldim. 1 çocuk, 1 tane genç bayan arkadaş burada yaralıydı. Bayan olan arkadaş ağır yaralıydı." diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mustafa Büyük, Sancaktepe, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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