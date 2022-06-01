Sultanbeyli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

01.06.2022 21:09
Sultanbeyli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de genç kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli'de genç kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sultanbeyli'de 18 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemiz halkından T.S. adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin, V.U. adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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