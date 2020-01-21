Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Sultanbeyli'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuran Kursu Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 34 JY 2207 plakalı araç henüz belirlenemeyen nedenle takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü M.Y. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil, çalışmaların ardından yoldan kaldırıldı.

Sultanbeyli'de takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Kuran-ı Kerim, Sultanbeyli, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:34 Kaynak: AA
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