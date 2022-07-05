Sultanbeyli'de taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı

05.07.2022 02:24

Sultanbeyli'de taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı Sultanbeyli'de bir taksi durağı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Sultanbeyli'de taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir taksi durağı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Sultanbeyli Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağı, cadde üzerinden geçen kişi veya kişilerce, otomobil içerisinden tabanca ile ateş edilerek kurşunlandı. Şüphelilerin açtığı ateş sırasında taksi durağında kimsenin olmaması felaketi önledi. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı araştırma başlattı.

Çok sayıda boş kovan toplandı

Polis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı. Taksi durağının saldırı sırasında kapalı olması ise felaketi önledi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de taksi durağı, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı - Son Dakika
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