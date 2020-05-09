Sultanbeyli'de taksicilerden sağlıkçılara ücretsiz taşıma hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de taksicilerden sağlıkçılara ücretsiz taşıma hizmeti - Son Dakika

Sultanbeyli'de taksicilerden sağlıkçılara ücretsiz taşıma hizmeti

15 dakika önce

Sultanbeyli'de 9 ticari taksi, sokağa çıkma yasağı günlerinde ulaşım sıkıntısı yaşayan sağlıkçılara ücretsiz taşıma hizmeti verecek.

Sultanbeyli'de taksicilerden sağlıkçılara ücretsiz taşıma hizmeti, System.String[]

Sultanbeyli'de 9 ticari taksi, sokağa çıkma yasağı günlerinde ulaşım sıkıntısı yaşayan sağlıkçılara ücretsiz taşıma hizmeti verecek.


Sultanbeyli'de görev yapan sağlıkçılar, sokağa çıkma yasağı olan hafta sonu ticari taksilerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Sultanbeyli Ticari Taksi Derneği Başkanı Ramis Ciğerci, "Sultanbeyli Taksi ailesi olarak bu hafta 9 araçla sokağa çıkma yasağı olan günlerde mağdur olan sağlık personelini evlerine en hızlı şekilde ulaştırabilmek için sahadayız." dedi. Ciğerci, "Bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz için gayet memnunuz. Elimizden geldiğince bu uygulamayı devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.


Taşıma hizmetinin sadece sağlık personeli için geçerli olduğunu belirten Ciğerci, diğer görevlilerin ticari taksilerle taşınamadığını; onların 155 ya da 182 nolu hatları arayabileceklerini söyledi. Ciğerci, "Biz yalnız sağlık personelini taşıyacağız. Hastane girişindeki yetkililere telefonlarımızı verdik, burada telefonla bize ulaşıyorlar, biz de taşımayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


İlçe dışındaki sağlıkçılar için de bölgede taksileri varsa yönlendirme yaptıklarını belirterek, "Zaten Ümraniye Devlet Hastanesi, Kartal Devlet Hastanesi gibi farklı noktalarda ve ilçelerde nöbetçi taksiler var. Diğer semtlerde oturanların o taksileri araması daha doğru olur. Ama biz de o bölgede aracımız varsa elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" sözlerini kaydetti.


"Sağlıkçılara veda borcumuzu ödüyoruz"


Taksici Zafer Yılmaz da, sokağa çıkma yasağı günlerinde sağlık personelinin evlerine gitmek için sorun yaşadığını hatırlatarak, "Dokuz taksiyle, sağlık çalışanlarımızı taşımak için gönüllüyüz. Sağlık çalışanları hayatlarından fedakarlık yapıyor. Biz de sokağa çıkma yasağında vefa borcumuzu ödemeye karar verdik. Onları gönüllü olarak taşımak istiyoruz" dedi.


Sultanbeyli'de görev yapan sağlık personeli hafta sonu ücretsiz taksi hizmeti almak için ulaşabileceği telefon numarası: 0 537 306 61 83. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:01 Kaynak: İHA


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