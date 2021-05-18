Sultanbeyli'de 'tam kapanma' denetimlerinde 2 milyon para cezası kesildi - Son Dakika

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 638 kişiye 2 milyon 213 bin 222 lira para cezası kesildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tam kapanma boyunca ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden kişilere ceza yazıldı. 29 Nisan 2021 Pazartesi saat 19.00'da başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden tam kapanma sürecinde Sultanbeyli'de kurallara uymayan 638 kişiye toplam 2 milyon 213 bin 222 lira idari para cezası kesildi.