SULTANBEYLİ'DE TAM KAPANMADA KIRAATHANEDE OYUN OYNAYAN 28 KİŞİYE 97 BİN 132 LİRA CEZA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'de kırathaneye yapılan baskında içerde oyun oynayan 28 kişiye 97 bin 132 lira idari para cezası uygulandı. Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde kıraathane olarak faaliyet yürüten bir iş yerine polis denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde içerde 28 kişinin bulunduğu, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi. 28 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince toplam 97 bin 132 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Kıraathanede oyun oynayanlar kameraya da yansıdı.