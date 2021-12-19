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SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19.12.2021 10:41

Sultanbeyli Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Aydos Kalesi Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı yapıldı.

Sultanbeyli Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla Aydos Kalesi Tarih, Kültür ve Turizm Çalıştayı yapıldı. Alanında uzman akademisyenler tarihi miras Aydos Kalesi'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden birine dönüşeceğini ifade ettiler.

Sultanbeyli Belediyesi ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklaşa çalıştay düzenledi. Çalıştay, belediyenin Prof. Dr. Halil İnalcık Seminer Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştayda kalenin tarih, kültür ve turizm açısından önemine değinildi.

AYDOS KALESİ'NİN AÇILIŞINI İLKBAHARDA YAPACAĞIZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin çalıştayla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Aydos kalesi uzun süredir takip ettiğimiz, çalışmalarını yürüttüğümüz restorasyonunu yaptığımız bir kalemiz. İnşallah ilkbaharda açılışını yapacağız. Açılışından önce Aydos Kalesi'nin kültür turizmine kazandırılması noktasındaki adımları kıymetli hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan dinlemiş olduk. Bir strateji toplantısı da diyebiliriz buna. İnşallah ilkbaharda açtığımızda Aydos Kalesi'ni başta Sultanbeylili hemşerilerimiz olmak üzere İstanbullara ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmış olacağız' dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da yaptığı açıklamada, "Aydos Kalesi'nin ve buna bağlı tarihin ve kültürel mirasın İstanbul'un turizmine nasıl katkı sağlar" sorusuna cevap aradık.Aynı zamanda da Sultanbeyli'de tarihi ve kültürel turizmin nasıl gelişeceği sorusunun da cevabını oluşturduk. Bu minvalde çalışmalarımız devam edecek. Ortaya çıkacak sonuçların ben son derece önemli olduğuna inanıyorum. Sultanbeyli Belediyesine de İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hem kültür sanattaki faaliyetleri hem turizm alanında giriştiği bu çalışmalar ve arayışları itibariyle çok teşekkür ediyorum? şeklinde konuştu.

SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sultanbeyli Belediyesi, Aydos Kalesi, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE 'TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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