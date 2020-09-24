Sultanbeyli'de telefon alım satımı yapan Suriye uyruklu bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde telefon alım satımı yapan Suriye uyruklu Ahmad Aaraj'ın, 20 Eylül'de bıçakla öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Olaya tanık olan maktulün arkadaşı F.K. ifadesinde, maktulle yemek almak için iş yerinden çıktıklarını, dönüş yolunda daha önce görmediği bir kişinin maktulle yalnız konuşmak istediğini, maktulün yaklaşık beş dakika sonra telefoncuya göğsünden bıçaklanmış şekilde geldiğini anlattı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin Yusuf A. olduğunu, cinayeti telefon alım satımında çıkan bir tartışma nedeniyle işlediğini tespit etti.

Şüpheli Bursa'da gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.