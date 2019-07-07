Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.
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Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.

38 dakika önce

Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor., System.String[]
Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
Sultanbeyli, 3. Sayfa
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