SULTANBEYLİ'DE TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

6 saat önce

Sultanbeyli'de cep telefonu bayisine giren şüpheli, teşhir reyonundaki telefonu üzerindeki alarmı kopartarak çaldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANBEYLİ'DE TELEFON ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA, System.String[]

Sultanbeyli'de cep telefonu bayisine giren şüpheli, teşhir reyonundaki telefonu üzerindeki alarmı kopartarak çaldı, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli, Abdurrahmangazi Mahallesindeki cep telefonu bayisinde 7 Şubatta meydana geldi. Telefon bayisine giren şüpheli, teşhir reyonundaki bir cep telefonunu inceliyor gibi elinde aldıktan sonra, telefonun alarmını kopartarak cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, telefon bayisi çalışanları güvenlik kameralarını inceledikten sonra durumu fark ettiklerinde emniyete ihbarda bulundu.

Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve  yakalanması için harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunu çalan şüphelinin Yunus Emre S.(20) olduğunu belirledi. Şüpheli, olaydan bir gün sonra Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesinde üzerinde telefon bayisinden çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

-Olay anı


- İstanbul
Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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