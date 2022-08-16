TEM'in ortasından yürüyen yaya, kazaya sebep oldu! Hiç istifini bozmadı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'in ortasından yürüyen yaya, kazaya sebep oldu! Hiç istifini bozmadı

16.08.2022 09:40

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden geçen TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını riske atan yaya, kazaya sebebiyet verdi. Araç sürücüleri yayaya çarpmamak için hamle yapınca araçlar birbirine vurdu. Tuhaf hareketler sergileyen yayanın, kazayı izleyip sonra hiçbir şey olmamış gibi yolun ortasında durması görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı.

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ, O İZLEDİ

Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu. Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı. Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YORUMLAR
500
Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'in ortasından yürüyen yaya, kazaya sebep oldu! Hiç istifini bozmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:07 Vida'nın yeni takımı AEK, Beşiktaş'ın diğer stoperi Montero'yu da istiyor
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:38 Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:30 Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi
12:41 Anzer balı sağımına başlandı! Fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'in ortasından yürüyen yaya, kazaya sebep oldu! Hiç istifini bozmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement