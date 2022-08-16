Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu. Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı. Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'in ortasından yürüyen yaya, kazaya sebep oldu! Hiç istifini bozmadı - Son Dakika

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