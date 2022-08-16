TEM'İN ORTASINA ÇIKTI KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
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TEM'İN ORTASINA ÇIKTI KAZAYA NEDEN OLDU

16.08.2022 09:57

SULTANBEYLİ'de TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını tehlikeye atan yaya kazaya neden oldu.

SULTANBEYLİ'de TEM Otoyolu'nun ortasında bekleyerek hayatını tehlikeye atan yaya kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Elinde poşet olan yaya, emniyet şeridinde bir süre bekledikten sonra otoyola doğru yürümeye başladı. Seyir halindeki araçlara aldırmadan otoyolun ortasında beklemeye başlayan yaya, kazaya neden oldu. Sürücüsünün yayaya çarpmamak için hamle yaptığı araca arkasındaki araç çarptı. Kazanın ardından araçlara bakan yaya, yolun ortasında beklemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YORUMLAR
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Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti Karaismailoğlu: Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 9 milyona yakın araç geçti İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'İN ORTASINA ÇIKTI KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

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