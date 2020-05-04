SULTANBEYLİ'DE TOP OYNAYAN 5 KİŞİ POLİSİN DRONE DENETİMİNE TAKILDI - Son Dakika

TOPLAM 15 BİN 900 TL CEZA YEDİLER

Haber: Ali ABLAY/ İstanbul, DHA - SULTANBEYLİ'de sokağa çıkma yasağına rağmen boş arazide top oynayan 5 kişi polisin drone denetimine takıldı. Top oynayan 5 kişi hakkında, her biri için 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün saat 14.55 sıralarında koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Polisin drone ile yaptığı denetimlerde, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 5 kişinin top oynadığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu araziye giden polis, top oynayan 5 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 15 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.