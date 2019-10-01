Sultanbeyli'de toprak kayması: 1 işçi yaralandı
1 saat önce
Sultanbeyli'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bir inşaattaki hafriyat çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Olay yerinde bulunan bir işçinin bacakları toprak altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede işçiyi kurtardı. Ayakta tedavi gören işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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