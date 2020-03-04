Sultanbeyli'de toprak kayması - Son Dakika

Sultanbeyli'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Hattat Sokağı'ndaki inşaat alanında yapılan çalışmada, 75 yaşındaki İsmet A. su borusu için açılan kazı alanına indiği sırada toprak kayması meydana geldi.

İsmet A. toprak altında kalırken, çalışanlar tarafından polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye tarafından toprak altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan İsmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.