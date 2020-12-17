Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

TEM Otoyolu'na giren bir yaya, ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edirne istikameti Mecidiye Kavşağı mevkinde O.G'nin kullandığı 34 DAR 693 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa K'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu