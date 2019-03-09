Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Trafik Kazası : 1 Yaralı

Sultanbeyli'de Trafik Kazası : 1 Yaralı

52 dakika önce

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de Trafik Kazası : 1 Yaralı, System.String[]
Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Fatih Bulvarı'nda seyreden Ercan Ö.'nün kullandığı 34 RMT 78 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 34 KM 0183 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ercan Ö, minibüste sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:46 Kaynak: AA

Fatih, Sultanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle

FIFA, Transfer Yasağı Verdiği Chelsea'nin Erteleme Talebini Reddetti Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 09:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Trafik Kazası : 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]