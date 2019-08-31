Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı

3 saat önce

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Levent A. idaresindeki 16 H 4464 plakalı kamyon, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Hak Sokak'tan Demokrasi Caddesi'ne çıktığı sırada Ömer A.'nın kullandığı 34 FF 6881 beton mikseriyle çarpıştı.

Kaza sonucu Ömer A. mikser içerisinde sıkışırken, kamyonda bulunan Murat Ö. de hafif yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edilirken, polis ekiplerince cadde üzerinde güvenlik önlemi alındı.

Beton mikseri içerisinde sıkışan Ömer A. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Sultanbeyli, Mecidiye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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