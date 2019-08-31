Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
3 saat önce
Sultanbeyli'de meydana gelen kaza sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:53 Kaynak: AA
Sultanbeyli'de meydana gelen kaza sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçların yoldan çekilmesinin ardından caddedeki trafik normale döndü.
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