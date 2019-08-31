Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı

3 saat önce

Sultanbeyli'de meydana gelen kaza sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de meydana gelen kaza sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araçların yoldan çekilmesinin ardından caddedeki trafik normale döndü.

Sultanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:53 Kaynak: AA
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