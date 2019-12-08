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Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Cemal U. idaresindeki 42 EF 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki yeşil alana çıktı. Otomobil, yeniden yola girerek durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin yaptığı testte alkollü olduğu belirlenen sürücü Cemal U, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kaza yapan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

TEM Otoyolu, Sultanbeyli, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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