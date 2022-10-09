Sultanbeyli'de trafikte tehlike saçan patenli gençler vatandaşlar tarafından darp edildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de trafikte tehlike saçan patenli gençler vatandaşlar tarafından darp edildi

09.10.2022 10:49
Sultanbeyli'de trafikte tehlike saçan patenli gençler vatandaşlar tarafından darp edildi

Sultanbeyli'de otobüsün arkasından tutunarak kayan 2 genç, kendilerini uyaran vatandaşlar ile kavga etti.

Sultanbeyli'de otobüsün arkasından tutunarak kayan 2 genç, kendilerini uyaran vatandaşlar ile kavga etti. Vatandaşlar tarafından darp edilen gençlerin otobüsten tutunarak tehlikeli yolculuklarına devam etmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Osmangazi Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, patenli 2 genç otobüsün arkasından tutunarak kaymaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, tehlikeli yolculuk yapan gençleri uyararak tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaşlarla patenli gençler arasında kavga çıktı. Vatandaşların patenli gençleri çekiştirerek yumrukla darp ettiği görüldü. Tarafların kavgası patenli gençlerin otobüsün arkasından tutunarak kaymaya devam etmesiyle sona erdi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Osmangazi, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de trafikte tehlike saçan patenli gençler vatandaşlar tarafından darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de trafikte tehlike saçan patenli gençler vatandaşlar tarafından darp edildi - Son Dakika
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