Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli ve Sarıyer'de gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 850 kilo eroin yakaladı.

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu Kamerada, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli ve Sarıyer'de gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 850 kilo eroin yakaladı. Sultanbeyli'de polisin çuvallar içinde uyuşturucuyu bulma anları kameralara yansırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli'de gıda ve toptancılar sitesinde bir dükkana operasyon gerçekleştirdi. Ekipler burada yaptıkları operasyonda 600 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler eş zamanlı olarak Sarıyer Maslak'ta bir iş yerine operasyon düzenledi. Burda da 250 kilo eroin geçirildi. Sultanbeyli'de ekiplerin dükkanda yaptığı arama ve çuvallar içindeki uyuşturucu ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan İstanbul Valisi operasyonu twitter hesabından duyurarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kg eroin yakalanmış, iki şahıs gözaltına alınmıştır.Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı can-ı gönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, 3. Sayfa
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