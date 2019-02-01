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Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu Kamerada

36 dakika önce

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu kamerada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Sultanbeyli ve Sarıyer'de 850 kg eroin yakalandı"İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli ve Sarıyer'de gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 850 kilo...

Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu Kamerada, System.String[]
Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Sultanbeyli ve Sarıyer'de 850 kg eroin yakalandı"

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli ve Sarıyer'de gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 850 kilo eroin yakaladı. Sultanbeyli'de polisin çuvallar içinde uyuşturucuyu bulma anları kameralara yansırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli'de gıda ve toptancılar sitesinde bir dükkana operasyon gerçekleştirdi. Ekipler burada yaptıkları operasyonda 600 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler eş zamanlı olarak Sarıyer Maslak'ta bir iş yerine operasyon düzenledi. Burada da 250 kilo eroin geçirildi. Sultanbeyli'de ekiplerin dükkanda yaptığı arama ve çuvallar içindeki uyuşturucu ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan İstanbul Valisi operasyonu twitter hesabından duyurarak, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kg eroin yakalanmış, iki şahıs gözaltına alınmıştır.Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3. Sayfa
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