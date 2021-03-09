Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonlarında 106 şüpheli yakalandı - Son Dakika

SULTANBEYLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 106 şüpheliyi gözaltına aldı, operasyonlarda 1 kilo 519,6 gram uyuşturucu madde ve 22 adet hap ele geçirdi. 180 aranan şüpheliyi de yakalayan ekipler, yine hırsızlık olaylarına karışan 90 şüpheliyi de gözaltına aldı. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay suçlularla ve özellikle uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 66 adet operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 519,6 gram uyuşturucu madde ve 22 adet hap ele geçirildi.

HIRSIZLIK OLAYLARINA İLİŞKİN 90 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında Sultanbeyli'de yürütülen çalışmalar sonucunda evden hırsızlık şüphelisi 34 şüpheli, iş yerinden hırsızlık şüphelisi 12 şüpheli, oto hırsızlığı şüphelisi 6 şüpheli, otodan hırsızlık şüphelisi 22 şüpheli ve gasp şüphelisi 16 şüpheli olmak üzere toplamda 90 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında yasal işlemler başlatıldı. Öte yandan 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında Sultanbeyli'de yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 13 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 11 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

180 ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDISultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında 180 aranan şüpheli ile 22 kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliler yakalandı ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

KAYMAKAM KUBİLAY: SULTANBEYLİ'DE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKKonuyla ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay suçlularla ve özellikle uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele konusunda emniyetimiz en ufak bir aksaklığa müsaade etmeden üzerlerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedirler.Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde birçok suçlu adalete teslim edildi. İlçemizde suçlularla mücadelemiz kararlıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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