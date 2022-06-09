Sultanbeyli'de vatandaşı korkutan anlar! Ailesiyle tartışan adam park halindeki kamyoneti cayır cayır yaktı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de vatandaşı korkutan anlar! Ailesiyle tartışan adam park halindeki kamyoneti cayır cayır yaktı

09.06.2022 15:33

İstanbul Sultanbeyli'de ailesiyle tartışan bir adam, evinin önünde park halinde bulunan kamyonetini ateşe verdi. Araç alev alev yanarak küle dönerken, bölge halkı yaşanan olay sebebiyle korku dolu anlar yaşadı.

Saat 10.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Alper Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Fuat A. isimli şahıs sabah erken saatlerde evine geldi. Ailesi ile problemler yaşayan şahıs evde ailesi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucu aşağıya inen Fuat A. evin önünde park halinde bulunan 06 HTN 48 plakalı kamyoneti ateşe verdi.

KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi aracını yaktıktan sonra kaçan Fuat A. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Kamyonetin yandığı yerde bulunan bir telefon direği de çıkan yangından dolayı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs kendi kamyonetini yaktı

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Alevlere teslim olan kamyonet çevrede korkuya neden olurken bazı vatandaşlar arabalarını çekmek için birbiri ile yarıştı. O anlar çevrede bulunan başka bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Sultanbeyli'de ailesi ile tartışan şahıs kendi kamyonetini yaktı

"PATLAMA SESLERİ GELİYORDU"

Mahalle sakini Muhammed İlhan, "Olay, Sabah saatlerinde meydana geldi. Aracı kendi sahibi yakmış. Sorunları vardı. Patlama sesleri geliyordu. Hemen itfaiye ve polise haber verdik. Onlar da gelip müdahale ettiler. Şahsın kendisinin yaktığını duydum. Sorunları vardı ailesi ile araç yandı zaten kullanılamaz halle geldi" dedi.

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Kaynak: İHA

Tragger, İtfaiye, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de vatandaşı korkutan anlar! Ailesiyle tartışan adam park halindeki kamyoneti cayır cayır yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de vatandaşı korkutan anlar! Ailesiyle tartışan adam park halindeki kamyoneti cayır cayır yaktı - Son Dakika
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