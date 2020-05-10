Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Vefa ekipleri 100 yaş ve üzeri 15 anneyi ziyaret etti - Son Dakika
Sultanbeyli'de Vefa ekipleri 100 yaş ve üzeri 15 anneyi ziyaret etti
6 saat önce
SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, 100 yaş ve üzeri 15 anneyi evlerinde ziyaret etti, anneler günlerini kutlayarak hediyeler verdi.
SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu
Ekipleri, 100 yaş ve üzeri 15 anneyi evlerinde ziyaret etti, anneler günlerini kutlayarak hediyeler verdi.
İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında "Cennet Anneleri" adı verilen hatıra ormanına 100 yaş ve üzerinde ülkede yaşayan tüm anneler adına fidanlar dikildi. Öte yandan Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, Sultanbeyli'de yaşayan 100 yaş ve üzeri 15 anneyi evlerinde ziyaret etti. Annelere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamları iletildi. Asırlık çınarların anneler günü tebrik edilerek hediyeler verildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 07:31 Kaynak: DHA
Son Dakika Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi