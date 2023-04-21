İstanbul'da yabancı uyruklu iki grup arasında büyük kavga! İşte dehşete düşüren o anlar

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Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı, sopalı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerinin de duyulduğu kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Yaşanan kavga anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.