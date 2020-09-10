SULTANBEYLİ'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI

Sultanbeyli'de otomobil içinde oturan 3 kişi yoldan geçen bir kişiye, kendilerine yan baktığı iddiasıyla saldırdı.

SULTANBEYLİ'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI, System.String[]

Sultanbeyli'de otomobil içinde oturan 3 kişi yoldan geçen bir kişiye, kendilerine yan baktığı iddiasıyla saldırdı. Darp ettikleri kişiyi silahla da yaralayan şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay saat 03.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanlarından geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Halil İbrahim B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Olayı gören Salih Taşkın, "Evde oturuyorduk, arkadaş 'Biraz dışarı çıkacağım' dedi. Belinde bıçak vardı, burada böyle turluyordu ben de peşinden geldim. Aşağı doğru gitti, orada beyaz bir otomobil vardı. Bunların yanından geçti geri geldi. Sonra onlar da peşinden geldiler, arabayı kenara çekip saldırmaya başladılar. Sebebini bilmiyorum ama dört, beş el ateş ettiler" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü: ---------------------------Olayın yaşandığı cadde-Polis ekiplerinin çalışmaları-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Görgü tanığı ile röportaj-Yerdeki boş mermi kovanları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Sultanbeyli, Otomobil, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 05:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE 'YAN BAKTIN' KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 YARALI - Son Dakika

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