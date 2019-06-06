Sultanbeyli'de yangın
37 dakika önce
Sultanbeyli'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultanbeyli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:34 Kaynak: AA
'de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Necip Fazıl
Mahallesi Sinop
Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın çatı katında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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