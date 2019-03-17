Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Yangın Paniği

Sultanbeyli'de Yangın Paniği

1 saat önce

Sultanbeyli'de yangın paniğiİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir sokaktaki düğünde patlatılan havai fişekler evin camından girerek yangına sebep oldu.

Sultanbeyli'de yangın paniği

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir sokaktaki düğünde patlatılan havai fişekler evin camından girerek yangına sebep oldu. Vatandaşlar tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi
Olay Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre binanın arka sokağında yapılan düğünde havai fişek patlatıldığı sırada havai fişek binanın camından içeri girdi. Evde meydana gelen yangın sonucu içerideki eşyalar yandı. Yangını fark eden komşular kendi imkanları ile yangını döndürürken ev sahibi olan Hatice Yakut yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Düğünde havai fişek patlatan bir şahıs gözaltına alındı.
Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:36 Kaynak: İHA

Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultanbeyli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu 42 Suçtan Aranan Şüpheli, Yaşlı Kadını Dolandırırken Yakalandı Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 21:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultanbeyli'de Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]