Sultanbeyli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Yangın, saat 02.30 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Nihal Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATI KATINDA HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

"ARAÇLARIN KORNA SESİNE UYANDIK"

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Görgü tanığı, Fahri Ay " Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.