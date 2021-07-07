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Sultanbeyli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Sultanbeyli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

07.07.2021 09:18

İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katında gece vakti yangın çıktı. Mahallede büyük korku ve paniğe neden oldu. Metruk binanın çatısından yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 02.30 sularında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Nihal Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Metruk binada meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

ÇATI KATINDA HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

"ARAÇLARIN KORNA SESİNE UYANDIK"

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Görgü tanığı, Fahri Ay " Biz uyuyorduk. Araçların korna sesine uyandık. Geldiğimizde bina alev alev yanıyordu. Elektrik kontağından çıkmış galiba binada zaten kimse yaşamıyor. Ölü ya da yaralı yok." dedi.

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Sultanbeyli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika


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