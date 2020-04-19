SULTANBEYLİ'DE YASAĞA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ İLE POLİS ARASINDA KOVALAMACA - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE YASAĞA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ İLE POLİS ARASINDA KOVALAMACA

6 saat önce

SULTANBEYLİ'DE YASAĞA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ İLE POLİS ARASINDA KOVALAMACA Haber-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

SULTANBEYLİ'DE YASAĞA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ İLE POLİS ARASINDA KOVALAMACA Haber-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Motosiklette küçük çocuğuyla kasksız bir şekilde yolculuk yapan babaya cezai işlem uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, sokakta dolaşan bir motosikletliyi fark ederek durdurmak istedi. Polis sirenlerini duyan motosikletli dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri motosikletliyi yakaladı. Yapılan kimlik sorgulamasının ardından ekipler, can güvenliğini hiçe sayarak motosiklette 9 yaşındaki çocuğu ile birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan babaya Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.

SULTANBEYLİ'DE YASAĞA UYMAYAN MOTOSİKLETLİ İLE POLİS ARASINDA KOVALAMACA

Sultanbeyli, İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 07:51 Kaynak: DHA

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